В Узбекистан вернули 14 детей, оставшихся в РФ без присмотра родителей

Благодаря совместным усилиям компетентных органов Узбекистана и РФ смогли вернуться на родину детей, которые остались в России без присмотра родителей. Об этом сообщает информационное агентство »Дунё».

В сообщении уточнили, что представители генерального консульства, министерство внутренних дел и здравоохранения Узбекистана во взаимодействии с Санкт-Петербургским учреждением временного ухода и попечительства над несовершеннолетними отправили на родину 14 детей.

Родителей большинства несовершеннолетних до этого депортировали из-за нарушения порядка пребывания в России.

«Генеральным консульством детям были выданы соответствующие документы для возвращения на родину», — отметили в публикации.

5 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями.

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