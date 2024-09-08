Россиян предупредили об опасности покупки пропуска в бизнес-залы в сети

Сайты объявлений и соцсети у тех, кто выбирает билеты и путешествует, пестрят контекстной рекламой с предложением приобрести пропуск (проход) в бизнес-зал аэропорта. В чем риски таких предложений, «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«В современном мире комфорт и престиж часто становятся безусловными приоритетами, поэтому многие путешественники мечтают о доступе в бизнес-залы аэропортов. Эти оазисы спокойствия и люкс-сервиса манят обещаниями уединения, изысканных закусок и напитков, а также возможностью провести время ожидания рейса в максимально комфортных условиях. Неудивительно, что на фоне такого спроса появляются заманчивые предложения, обещающие доступ в эти элитные пространства по невероятно низким ценам», — объяснила она.

Однако за красивым фасадом таких объявлений часто скрывается неприглядная реальность. «Пропуск в бизнес-зал всего за 1200 рублей!» — звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И, к сожалению, чаще всего так оно и есть.

«Прежде всего, важно понимать, что доступ в бизнес-залы строго регламентирован. Авиакомпании и аэропорты вкладывают значительные средства в создание и поддержание этих премиальных пространств, и они не заинтересованы в том, чтобы пускать туда всех подряд по бросовым ценам. Обычно право посещения бизнес-зала предоставляется пассажирам бизнес-класса, владельцам элитных статусов в программах лояльности авиакомпаний или обладателям определенных банковских карт премиум-класса», — сказала Чирикова.

Когда вы видите объявление, обещающее дешевый доступ в бизнес-зал, стоит задуматься: как именно продавец собирается выполнить свое обещание? Часто за такими предложениями скрываются различные схемы обмана. Например, мошенники могут предложить вам поддельные документы или попытаться провести вас в зал обходными путями, что не только незаконно, но и чревато серьезными проблемами для вас как для пассажира.

«Кроме того, даже если каким-то чудом вам удастся попасть в бизнес-зал по такому «пропуску», вы рискуете столкнуться с неприятными сюрпризами. Возможно, вас выдворят из зала, как только обнаружится подлог, что не только испортит ваше путешествие, но и может привести к пропуску рейса или даже проблемам с законом», — добавила Чирикова.

Стоит также помнить, что предоставляя свои личные данные и информацию о рейсе сомнительным личностям, вы подвергаете себя риску кражи личных данных или даже более серьезным угрозам безопасности. В эпоху, когда информация является ценным товаром, нужно быть особенно осторожным с тем, кому вы ее доверяете.

«Конечно, желание сэкономить и при этом получить премиальный сервис вполне понятно. Но вместо того, чтобы рисковать, попадаясь на удочку мошенников, лучше рассмотреть легальные способы получить доступ в бизнес-зал. Многие банки предлагают карты с бесплатными или льготными проходами в бизнес-залы как часть программы привилегий. Некоторые авиакомпании позволяют приобрести доступ за дополнительную плату при покупке билета или регистрации на рейс», — отметила эксперт.

Кроме того, существуют официальные сервисы, которые за определенную плату предоставляют доступ в бизнес-залы по всему миру. Да, эти варианты могут быть дороже, чем обещанные 1200 рублей, но они гарантируют вам реальный доступ и безопасность.

«В конечном счете, путешествие должно приносить радость и новые впечатления, а не стресс и разочарование. Поэтому, увидев заманчивое предложение о дешевом доступе в бизнес-зал, лучше дважды подумать, прежде чем соглашаться. Помните, что ваша безопасность и спокойствие стоят гораздо больше, чем мнимая экономия на сомнительных услугах», — резюмировала она.

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