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У Дома культуры в Краснодарском крае произошла массовая драка со стрельбой

Очевидцы сообщили о драке с участием 60 человек в поселке Афипский

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Краснодарском крае примерно 60 человек устроили массовую драку в поселке Афипский, передает SHOT со ссылкой на Life.

По словам очевидцев, они слышали несколько выстрелов. Драка началась у местного Дома культуры на улице Победы.

»«Стрелка» была назначена из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого парня и девушку», — утверждает Telegram-канал.

Mash уточняет, что участники драки перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка.

Сейчас на месте находятся полицейские, несколько человек задержаны.

6 сентября в Ленобласти ссора пары с Северного Кавказа закончилась дракой с участием десятков человек. На видео с места событий можно увидеть бритоголовых мужчин, которые агрессивно выясняют отношения. Массовая ссора началась после того, как в конфликт пары вмешалась прохожая. Крики и ругань привлекли других участников драки. В итоге двое уроженцев Северного Кавказа 27 и 26 лет были доставлены в полицию, участники конфликта написали друг на друга заявления.

Ранее в Смоленской области толпа подростков избила парня за попытку познакомиться с девушкой.

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