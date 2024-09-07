За два дня выборов в Москве проголосовали более 2,6 млн человек

В столице завершился второй день голосования на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино. Об этом по итогам второго дня голосования рассказала член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова.

По ее словам, из числа проголосовавших свыше 2,3 млн человек сделали свой выбор онлайн.

«На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования свои голоса отдали более 200 тысяч москвичей. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 100 тысяч человек», — добавила она.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что голосование как онлайн, так и на участках проходит в штатном режиме.

«33,6 % горожан уже отдали свой голос на выборах в Мосгордуму за два дня голосования. А среди голосующих за муниципальных депутатов выбор сделали 35,5% человек. Уже два дня на каждом участке за ходом голосования следят наши наблюдатели. Кроме того, в штабе в круглосуточном режиме работают видеонаблюдатели», — рассказал он.

По его словам, в рамках выездов группы мобильного реагирования на участки не было обнаружено никаких нарушений, влияющих на ход голосования.

Как подчеркнула Кузнецова, безопасность, надежность и легитимность голосования в Москве обеспечивается многими инструментами, в том числе техническими.

«В частности, для защиты от двойного голосования используется электронный список избирателей. Его внедрение в 2022 году позволило значительно упростить и ускорить работу избирательных комиссий. Заявление на голосование при помощи бумажного голосования – это еще один инструмент, который не только дополнительно защищает избирательный процесс от возможных провокаций, но и значительно упрощает процедуру для членов УИК», — сказала она.

По словам Ковалева, ни одна из попыток нарушить работу системы электронного голосования не достигла цели. По его словам, все подозрения на вредоносную активность успешно заблокированы.

«С начала голосования 6 сентября заблокировано 200 DDoS-атак с более чем 2,7 тыс. IP-адресов», — уточнил он.