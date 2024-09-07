В Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома обедами

В управлении СК по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела после отравления граждан готовой пищевой продукцией на избирательных участках.

По данным ведомства, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились жители Адмиралтейского и Кировского районов города. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Фонтанка» писала о как минимум 10 отравившихся на избирательных участках членах комиссий и полицейских в Адмиралтейском районе. Позже выяснилось, что плохо себя почувствовали и члены избиркомов в Княжево. В избирательной комиссии Петербурга отметили, что на выборы ситуация не повлияла.

В СК сообщили об осмотрах мест происшествия — судя по видео, это цеха, где готовили обеды.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

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