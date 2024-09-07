Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростки избили мужчину ногами по лицу в Новой Москве и попались полиции

В Новой Москве подростки избили мужчину ногами по лицу

close
Depositphotos

В Новой Москве задержали подростков, которые избили мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга интернета выявили видеозапись, на которой подростки избивают мужчину ногами по лицу. Выяснилось, что инцидент произошел в Щербинке. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сотрудники уголовного розыска установили троих несовершеннолетних, подозреваемых в избиении, нашли их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фигурантов задержали, правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что наказание по уголовному делу предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

До этого в Крыму педагог Керченского интерната для детей с особенностями избил одного из воспитанников. Минобр организовал в учреждении служебную проверку.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после нападения супругов на обидчиков сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами