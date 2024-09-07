Подростки избили мужчину ногами по лицу в Новой Москве и попались полиции

В Новой Москве задержали подростков, которые избили мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга интернета выявили видеозапись, на которой подростки избивают мужчину ногами по лицу. Выяснилось, что инцидент произошел в Щербинке. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сотрудники уголовного розыска установили троих несовершеннолетних, подозреваемых в избиении, нашли их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фигурантов задержали, правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что наказание по уголовному делу предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

До этого в Крыму педагог Керченского интерната для детей с особенностями избил одного из воспитанников. Минобр организовал в учреждении служебную проверку.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после нападения супругов на обидчиков сына.