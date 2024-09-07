Босая женщина с ребенком выпрашивала на бутылку и хвасталась пятой точкой в Казани

В Казани нетрезвая женщина с полураздетым ребенком в коляске выпрашивала у прохожих на алкоголь и хвасталась пятой точкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, босую женщину заметили на улице Амирхана. Она проводила время с мужчиной и трясла маленькую девочку на руках, при этом от нее исходил запах алкоголя. Ребенок также был полураздет, на нем не было даже носков при температуре на улице около 15°C.

Обратившие внимание на происходящее очевидицы стали записывать женщину на видео и пошли за ней, а также позвонили в полицию. Мать девочки с коляской убегала от них, параллельно прося у прохожих сигареты и деньги на алкоголь. Она также хвасталась своей пятой точкой и рекомендовала девушкам заняться собой.

Прибывшие на место полицейские посадили женщину с ребенком в машину скорой помощи, которая довезла их до дома. Правоохранители также заверили очевидиц, что передали информацию в органы опеки, однако, по словам девушек, никаких сообщений туда не поступало.

Ранее в Красноярске мать посадила ребенка в багажник и поехала.