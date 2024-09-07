В Петербурге сотрудники избирательных комиссий отравились готовыми обедами

Не менее 10 человек обратились за медицинской помощью в Адмиралтейском районе с симптомами отравления. Все они трудились в эти выходные на выборах, пишет «Фонтанка».

По информации издания, 7 сентября в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены избирательных комиссий, охранники и полицейские начали испытывать сильные боли в животе, рвоту и другие проявления отравления.

В территориальной избирательной комиссии подтвердили информацию о том, что несколько ее членов и сотрудников полиции почувствовали себя плохо после обеда в день выборов. Как минимум двоих из них повезли в Боткинскую больницу. Речь идет об избирательных участках № 9, 15, 18, 24, 36, 37 и других.

Компания, которая обеспечивает в районе питание, не может подтвердить, что именно их обедами кормили членов комиссий и полицейских. Глава района Сергей Оверчук также отказался от комментариев по этому вопросу.

До этого в Карелии несколько десятков человек отравились шаурмой. Отмечается, что с недомоганием к медикам обратились 87 человек, из них в инфекционном отделении находятся 26, остальные лечатся амбулаторно.

Ранее в посетители московского кафе массово отравились шаурмой.