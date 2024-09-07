Старовойт рассказал о подготовительных работах по строительству нескольких ВСМ

В рамках запуска первого проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом также проводятся подготовительные мероприятия для других маршрутов, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр транспорта России Роман Старовойт.

«Если говорить о первой линии ВСМ, то это Москва – Санкт-Петербург – одно из наиболее загруженных направлений. Но мы уже параллельно прорабатываем и другие направления. Это на восток: Казань, Екатеринбург, а также на юг: Адлер. Кроме того, планируется ветка высокоскоростного движения между Москвой и Минском. С началом реализации первого этапа параллельно ведутся подготовительные работы и по другим направлениям», - сказал министр.

Он упомянул, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) также играют значительную роль в грузоперевозках и развитии экономики. Они могут существенно сократить время доставки товаров между регионами, что повысит конкурентоспособность местных производителей и улучшит логистику.

Отмечается, что высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

До этого стало известно, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется начать в сентябре этого года.

Ранее Савельев рассказал, что ВСМ может появиться и на Дальнем Востоке.