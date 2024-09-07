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В Москве загорелся ВГИК

В Москве произошел пожар в здании ВГИК

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В Москве произошло возгорание в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника агентства, площадь пожара составляет около 30 кв. метров.

«В одной из аудиторий на пятом этаже по адресу: улица Вильгельма Пика д. 3, стр. 1, горит мебель и оборудование», — сообщил он.

Источник рассказал, что из здания были эвакуированы примерно 50 человек. Сейчас пожар локализован, тушение огня продолжается.

27 августа в Петербурге загорелся корпус местного университета Министерства внутренних дел на улице Летчика Пилютова. Огонь в здании возник в двух кабинетах, а площадь пожара составила 40 кв.м. Причина возгорания была связана с электрикой.

28 августа вспыхнула крыша нефтяного университета в Стерлитамаке. На кадрах с места происшествия был виден столб черного дыма, поднимающегося в небо.

Ранее был создан ИИ для точного предсказания лесных пожаров.

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