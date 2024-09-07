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В Горно-Алтайске стартовал патриотический марафон в поддержку бойцов СВО

В патриотическом марафоне «Вместе победим!» приняли участие военкоры и музыканты

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Телеграм-канал «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z»

В Горно-Алтайске стартовал патриотический марафон «Вместе победим!» в поддержку участников специальной военной операции с Алтая, сообщил в своем Telegram-канале ( врио главы региона Андрей Турчак).

Врио главы Республики Алтай рассказал, что принять участие в марафоне приехали военкор Семен Пегов, заслуженные артисты России Денис Майданов, Александр Маршал, Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и скрипач Петр Лундстрем.

«Последние несколько недель в каждом районе Горного Алтая и в городе проходил гуманитарный сбор. И сегодня мы вместе отправили большой конвой с центральной площади Горно-Алтайска на передовую и в помощь жителям Курской области», — сообщил Андрей Турчак.

Он поблагодарил всех, кто принял в нем участие: партию «Единая Россия», движение «Народный фронт», фонд «Защитники Отечества», Совет солдатских матерей, волонтерские организации, предпринимателей и жителей Республики Алтай.

В эти дни столица республики Горно-Алтайск отмечает 200-летие.

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