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Мигранта, домогавшегося сбитой в Петербурге девочки, объявили в розыск

78.ru: в Петербурге объявили в розыск мигранта, домогавшегося сбитой девочки

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Pixabay

В Петербурге мигранта, подозреваемого в домогательствах в отношении сбитой девочки, объявили в розыск. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 30 августа, когда ребенок гулял с матерью во дворе на улице Крыленко. Катавшуюся на велосипеде девочку сбил 22-летний мигрант из Узбекистана за рулем Volkswagen Polo. Позднее в соцсетях появилось видео, как мужчина сидит рядом с пострадавшей вместе с другими очевидцами и трогает ее за голые ноги.

Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также гематомы и рваную рану в районе голеностопного сустава.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении мигранта из Узбекистана. Мужчину объявили в розыск.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.

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