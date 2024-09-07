Мигранта, домогавшегося сбитой в Петербурге девочки, объявили в розыск

В Петербурге мигранта, подозреваемого в домогательствах в отношении сбитой девочки, объявили в розыск. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 30 августа, когда ребенок гулял с матерью во дворе на улице Крыленко. Катавшуюся на велосипеде девочку сбил 22-летний мигрант из Узбекистана за рулем Volkswagen Polo. Позднее в соцсетях появилось видео, как мужчина сидит рядом с пострадавшей вместе с другими очевидцами и трогает ее за голые ноги.

Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также гематомы и рваную рану в районе голеностопного сустава.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении мигранта из Узбекистана. Мужчину объявили в розыск.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.