Власти Бали предложили сажать иностранцев за неуплату туристического сбора

Исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Мадэ Махендра Джая выступил с предложением о наказании иностранцев, которые не оплатили туристический сбор. Об этом сообщило агентство Antara.

«Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем сделать, когда туристы не станут платить», — заявил он.

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что в будущем можно будет ввести дополнительные санкции. По словам чиновника, они могут быть в виде минимального штрафа в десятикратном размере, а также тюремного заключения сроком на неделю.

Курортный сбор ввели в Индонезии в феврале текущего года. Его размер составляет порядка 150 тысяч индонезийских рупий, или около 874 рубля для иностранных туристов, которые посещают остров Бали и соседние с ним острова — Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган.

Полученные средства власти планируют использовать для улучшения туристических услуг, а также сохранения местной культуры и утилизацию различного мусора.

В июне председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что в России планируется вводить туристический или курортный сбор. Ожидается, что в первую очередь их введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток — к примеру, Краснодарский край и регионы Поволжья.

Ранее сообщалось, что в Крыму не планируют вводить туристический налог до конца спецоперации.