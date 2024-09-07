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Определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов»

Платонов: в столице завершился первый розыгрыш акции «Миллион призов»

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Первый розыгрыш призов в рамках акции «Выбираем вместе 2024 — Москва» завершился в столице. Об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, передает ТАСС.

«Первые итоги акции программы «Миллион призов». На 20:00 мск 6 сентября всего приняли участие в акции — 1 733 485 человек», — рассказал он.

Платонов отметил, что из них победителями стали 1,122 миллиона участников. Эта цифра — почти 65% или две трети из тех, кто приняли участие.

Также президент МТПП рассказал, что тысячу рублей выиграли свыше 961 тысячи человек, три тысячи рублей выиграли 132 тысяч участников. В свою очередь более 28 тысяч горожан выиграли пять тысяч рублей.

По словам Платонова, из всех выигравших порядка 445 тысяч горожан претендовали на гарантированные призы — те, кто впервые проголосовали онлайн или москвичи старше 60 лет.

Среди прочего президент МТПП предупредил москвичей, что всем победителям информация о выигрыше может прийти только в СМС-сообщении, которое рассылает департамент информационных технологий Москвы.

Ранее сообщалось, как стать участником акции «Миллион призов» и какие награды там можно выиграть.

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