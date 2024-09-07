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Российские губернаторы приняли участие в голосовании

Губернаторы регионов призвали россиян участвовать в выборах

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Телеграм-канал «Челябинск. Главное»

Губернаторы регионов России активно принимают участие в выборах, сообщают соцсети и СМИ.

Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах вместе с супругой, сообщается в Тelegram-канале «Челябинск. Главное».

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке в своей родной школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска.

«Я по традиции голосую в школе, в которой пошел в первый класс, здесь мой двор, все мое — родное», — сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что считает выборы одним из важнейших событий в жизни области.

«Вместе с супругой мы проголосовали за развитие нашего региона», — заявил Текслер.

Кандидат на пост губернатора Ставрополья Владимир Владимиров также проголосовал на выборах главы края.

«Огромное спасибо всем членам участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий за организацию выборов. Казалось бы, выходной, а люди работают, спасибо. Всех приглашаю на избирательные участки семьями», — обратился Владимиров к подписчикам своего Тelegram-канала.

Не оставаться в стороне и принять участие в выборах призвал граждан губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, проголосовавший на выборах губернатора региона и выборах Совета депутатов Липецкого муниципального округа.

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