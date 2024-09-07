В крупном пожаре на парковке в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли во время пожара на парковке в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В областной прокуратуре отметили, днем в здании многоуровневой автопарковки на улице Грибовской в поселке Лесной городок во время ремонтных работ произошло возгорание. Точные причины инцидента установят после пожарно-технической экспертизы.

По данным Telegram-канала Mash, в пожаре сгорело не менее 20 автомобилей.

Днем ранее в Петербурге задержали подозреваемую в поджоге помещения. Инцидент произошел в магазине на проспекте Металлистов, в Красногвардейском районе. По версии правоохранителей, поджог устроила 50-летняя гражданка одного из сопредельных государств, регистрации в регионе у нее не было.

На кадрах с места видно, как иностранка заходит в подсобное помещение, где есть техника и сумки для курьеров. После этого женщина обливает неизвестной жидкостью стену у входа и поджигает, затем быстро убегает. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее появились подробности о пожаре на подшипниковом заводе в Ростове.