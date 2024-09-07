Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские долгожители проголосовали на выборах

Долгожители из российских регионов выбрали разные способы голосования

close
Администрация Изобильненского округа Ставропольского края

Долгожители по всей России активно голосуют на выборах, сообщается в соцсетях и СМИ.

Возможностью отдать свой голос дистанционно воспользовалась 102-летняя жительница подмосковных Бронниц Валентина Копосова. Она прошла всю войну, а спустя год после победы участвовала в выборах в Верховный Совет СССР.

«Я прошла всю войну и закончила ее в 1945 году в Берлине. После нашей Победы, через год, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор всегда голосую, ни одних выборов ни разу не пропустила», — рассказала пенсионерка.

В Вологодской области свой голос на выборах отдала 101-летняя Лидия Доленджашвили.

Свою трудовую деятельность она начала в 16 лет. Работала в колхозе, на маслозаводе, лесозаготовках, а после выхода на пенсию, вместе с мужем 19 лет жила в Грузии. В начале 90-х семья переехала в Красавино, ближе к детям.

Лидию Доленджашвили посетил представитель избирательной комиссии, и она смогла проголосовать прямо на дому.

В Ставропольском крае на выборах губернатора проголосовала 103-летняя ветеран ВОВ Раиса Гончарова.

Женщина посетила избирательный участок в ДК в городе Изобильный.

«Всегда принимаю участие в выборах, и сегодня на избирательный участок пришла лично. Выборы главы края — эта большая ответственность, которая лежит на каждом из нас. Мне как много испытавшему в жизни человеку, важно, кто будет стоять во главе родного Ставрополья», — рассказала ветеран.

В Кузбассе 103-летняя жительница города Березовский Раиса Белякова проголосовала на дому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами