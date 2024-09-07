В Башкирии школьница сбежала из дома из-за невыученных уроков

В Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски девятилетней девочки, которая сбежала из дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

Вечером 6 сентября в отдел полиции обратилась жительница Белорецкого района республики, она сообщила о пропаже несовершеннолетней дочери. По ее словам, девочка ушла из дома около восьми часов вечера из-за невыученных уроков, и не вернулась.

Родители пытались искать ребенка самостоятельно, затем обратились в правоохранительные органы. Школьницу искали всю ночь, ее нашли у жительницы района Нижнее селение, где девочка переночевала. С ребенком провели профилактическую беседу и передали законным представителям.

До этого сообщалось, что в Ленобласти нашли потерявшуюся с собакой 12-летнюю девочку. Ребенок оказался в 55 километрах от дома в Буграх, девочка сбежала из дома и вместе с питомцем, которого выгуливала, отправилась к подруге в деревню Орехово.

Ранее под Екатеринбургом нашли живым пропавшего мальчика, он прятался в заброшенном доме.