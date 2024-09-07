Рабочего затянуло в пресс на петербургском складе

В Петербурге рабочего из Узбекистана затянуло в тигельный пресс на складе в Приморском районе города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на складе на Коломяжском проспекте, 6 сентября. 26-летний работник, уроженец Узбекистана, по неосторожности попал в тигельный пресс.

Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что рабочий на миграционном учете не состоял и не был трудоустроен официально.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Он получил разряд током в шесть тысяч вольт, после чего повис на страховочном ремне на высоте десяти метров. Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой, мужчина госпитализирован в отделение реанимации.

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