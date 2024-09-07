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Стало известно, как сдававшие ЕГЭ по истории справились с вопросами про СВО

ФИПИ: никто из сдававших ЕГЭ по истории не допустил ошибку в вопросе про СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Ни один выпускник, сдававший ЕГЭ по истории в 2024 году, не допустил ошибку в вопросе про специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В материале отмечается, что после завершения экзаменов институт опубликовал методические рекомендации для учителей, составленные на основе анализа типичных ошибок школьников при сдаче ЕГЭ. При этом одним из примеров задания, вошедшего в контрольно-измерительные материалы (КИМ) в текущем году, стал вопрос о включении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Ученикам надо было соотнести это событие с проведением СВО.

«Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция», — говорится в пособии для преподавателей.

При этом в методических рекомендациях уточняется, что у учеников возникали трудности при определении событий, относящихся к процессам «преодоление Россией последствий Смутного времени» и «противодействие реформам императора Петра I».

Также, по словам авторов пособия, школьники не допускали массовых ошибок в вопросах о героях, связанных в боевыми действиями на Украине.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов рассказал о существовании учебника, который содержит всю необходимую информацию об СВО. Именно с ним специалист связал такую хорошую подготовку выпускников к вопросам про спецоперацию.

Ранее в демоверсию ЕГЭ по истории на 2025 год включили вопрос о командире российского разведывательного батальона «Спарта».

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