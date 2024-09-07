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В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного

В Киеве ночью неизвестные сожгли дотла автомобиль военного

В Киеве ночью неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий военнослужащему. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав соответствующий видеоролик.

Судя по кадрам, машина полностью уничтожена и восстановлению не подлежит.

В последнее время на Украине стали часто сообщать о поджогах автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). Такие инциденты чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

4 сентября в Харькове сожгли внедорожник военного ВСУ.

В тот же день неизвестные подожгли военный автобус в Киеве.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в Херсоне, Николаеве и Одессе задержали четырех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине молодой человек пытался сжечь военкомат.

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