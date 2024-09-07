Россиянам рассказали, когда ждать наступления бархатного сезона

Бархатный сезон начнется на юге европейской части России уже к концу следующей недели. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в Крыму бархатный сезон уже наступил — там сейчас средняя температура +26...+28°С. Температура воды колеблется от +25 до +27°С.

Синоптик добавил , что на юге европейской части России воздух к концу следующей недели прогреется до +26…+29°С. А температура воды — до 27°С.

Также Вильфанд отмечал, что теплая погода с температурой на 4-6°С выше нормы и характерная для конца июля сохранится в столичном регионе до конца следующей недели. Он добавил, что такая погодная аномалия связана с перемещением антициклона на восток. Это явление приведет к поступлению в столичный регион теплого воздуха с юго-востока — с севера Казахстана. Научрук Гидрометцентра России отметил, что «лето не замечает, что ему пора прекращаться».

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни.