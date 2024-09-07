В Московской области эвакуировали гипермаркет

Посетителей и сотрудников гипермаркета «Глобус» в городе Щелково, который находится в Московской области, попросили покинуть здание в рамках эвакуации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Материал дополнен двумя видео с места событий, которые сняли очевидцы. На кадрах видно, что на парковке перед магазином стоят несколько полицейских и пожарных машин.

«Причина эвакуации — сообщение о минировании», — говорится в публикации.

Иные подробности пока не уточняются.

29 августа в Санкт-Петербурге объявили эвакуацию в торговом центре (ТЦ) «Июнь». Тогда же к магазину прибыли машины МЧС РФ, но причины произошедшего не раскрывались.

10 августа в российской столице эвакуировали торговый комплекс «Мега Химки». По громкой связи посетителям и сотрудникам ТЦ сообщили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. Но уже через 25 минут «Мега Химки» продолжили работу в штатном режиме.

При этом в пресс-службе магазина «Газете.Ru» рассказали, что эвакуацию объявили из-за срабатывания в здании сигнализации.

Ранее в Москве загорелся торговый центр «РИО».