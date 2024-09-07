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«Летает все, что не прибито»: житель Вьетнама — о тайфуне «Яги»

Житель Вьетнама рассказал о пустых полках в магазинах перед пиком тайфуна «Яги»

Во вьетнамском городе Хайфон из-за тайфуна «Яги» отключено электричество и закрыты магазины, в которых накануне остались только пустые полки. Об этом «Газете.Ru» рассказал живущий там россиянин Владимир Марко.

«Магазины закрыты. В настоящий момент еще не пик тайфуна, но многие деревья повалены, и дома также пострадали. Сейчас невозможно и опасно находиться на улице (летает мусор, куски конструкций, деревья), но я собираюсь выйти и снять небольшое видео. Аэропорт закрыт до 9 сентября, общественный транспорт не работает. Да, [власти] заранее подготовили [население]. И уже накануне многие полки магазинов были пусты. Покупали в основном хлеб, лапшу, фрукты, овощи, воду. Сейчас ветер усиливается. Только что отключили электричество», — сказал он.

Россиянин Сергей, который во время тайфуна находился в Ханое, в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что из-за ветра летают и байки, и деревья, а население закупало продукты «как перед ковидом».

«Аэропорт закрыт с 10 утра до 19 (эта информация была озвучена вчера; час назад выпустили пресс-релиз, что до 2 часов ночи закрыт будет. Отменили футбольный матч Россия-Таиланд (в 20:00 должны были играть). Метеорологи, военные, власти, сотовые операторы всеми способами готовили население к катастрофе, в продуктовых магазинах скупили все, как перед ковидом. Что касается погоды, то дождь, ветер, летает все, что не прибито; а что прибито — отрывается и летает. От байков до деревьев», — уточнил он.

Жительница города Халонг Наталия отметила, что с каждым часом ветер усиливается, поэтому на улицах «пустота».

«Вчера в нашем городе ездила полиция с предупреждениями о тайфуне. Сегодня с утра уже обрушился дождь и сильный ветер, с каждым часом сильнее и сильнее. Все заведения закрыты, электричества нет, на улице пустота. Авиарейсы и морское сообщение на сегодня прекращено. Поезда отменили, но не все», — подчеркнула она.

6 сентября на китайскую провинцию Хайнань обрушился тайфун «Яги», унесший жизни двух человек. Еще 92 человека пострадали. 7 сентября ураган приблизился к Вьетнаму. Из-за непогоды был отменен товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу, который должен был состояться в Ханое.

Ранее россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури.

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