На Украине сообщили о попытке захвата храма УПЦ под Киевом

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».

«В эти минуты происходит захват храма УПЦ... рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области», — пишут журналисты.

Отмечается, что прихожане и служащие в храме священники призывают всех православных жителей Боярки защитить храм.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Позднее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении патриарху Русской православной церкви Кириллу по статьям: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «оправдание либо отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» и «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».