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В Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу

В Томской области мужчина избил собутыльника-инвалида

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Томской области предстанет перед судом по обвинению в совершении двух особо тяжких преступлений, он избил инвалида табуретом и изрезал ножом его сожительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года в городе Колпашево. Местный житель пришел в гости к семейной паре, мужчины распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора.

Гость схватил табурет и несколько раз ударил им мужчину-инвалида по голове и другим частям тела. Злоумышленник также набросился с ножом на сожительницу хозяина жилища и вонзил ей лезвие в грудь. Женщину спасти не удалось, избитому инвалиду успели оказать необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали, он частично признал свою вину. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, россиянину может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Амурской области забайкалец напал на спящих собутыльников с ножом.

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