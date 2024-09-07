В Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу

Житель Томской области предстанет перед судом по обвинению в совершении двух особо тяжких преступлений, он избил инвалида табуретом и изрезал ножом его сожительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года в городе Колпашево. Местный житель пришел в гости к семейной паре, мужчины распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора.

Гость схватил табурет и несколько раз ударил им мужчину-инвалида по голове и другим частям тела. Злоумышленник также набросился с ножом на сожительницу хозяина жилища и вонзил ей лезвие в грудь. Женщину спасти не удалось, избитому инвалиду успели оказать необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали, он частично признал свою вину. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, россиянину может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Амурской области забайкалец напал на спящих собутыльников с ножом.