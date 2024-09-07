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В Петербурге пенсионер приставал к мальчику на детской площадке

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионера обвинили в совращении ребенка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

В правоохранительные органы обратился 13-летний мальчик, подросток рассказал, что на детской площадке во дворе дома по улице Октябрьской к нему приставал неизвестный пожилой мужчина. По словам школьника, пенсионер пытался поцеловать его.

Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали 69-летнего местного жителя, мужчина помещен в изолятор временного содержания, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. В полицию обратился отец потерпевшей, житель городского поселка Бутурлино. Мужчина рассказал, что знакомый приставал к его 11-летней дочери. По словам родителя, мужчина предложил его ребенку подняться в квартиру на улице Бегина за деньгами, где согласился отдать ей 100 рублей при условии, что девочка разрешит себя потрогать.

В Петербурге иностранец изнасиловал в подвале восьмилетнюю девочку.

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