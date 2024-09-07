Вирусолог рассказал, как ковид будет дальше влиять на организм человека

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Михаил Щелканов заявил, что коронавирус постепенно снижает свою способность вызывать болезнь организма человека (патогенность). Его слова приводит ТАСС.

«Любой паразит в идеале должен прийти к консенсусу со своим хозяином, ... пользоваться ресурсами его организма, его клеток, если мы говорим о вирусах. То же самое и произошло с SARS-CoV-2 (коронавирусом. — «Газета.Ru»), сейчас он… уже дошел до уровня, когда превратился в обычный элемент эпидемического пейзажа, наряду с гриппом А и B», — сказал Щелканов.

Он добавил, что эволюция вируса продолжится в этом направлении. Щелканов также обратил внимание на то, что вакцинный штамм нужно постоянно модифицировать, так как мутации коронавируса со временем накапливаются и смогут преодолевать барьер иммунной системы и естественно переболевших, и вакцинированных.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом на территории страны в период с 26 августа по 1 сентября увеличилась на 20%. Рост числа пациентов с коронавирусом выявили в 67 субъектах РФ. В 18 из них уровень заболеваемости превысил средние показатели по стране.

Ранее врач рассказал, когда волна ковида в России достигнет нового пика.