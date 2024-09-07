Египетские археологи нашли меч фараона Рамзеса II во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

Отмечается, что египетская археологическая миссия обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства. Также они нашли многие археологические находки и личные инструменты солдат.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед заявил, что эта находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, который считался одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.

26 августа сообщалось, что археологи из министерства туризма и древностей Египта обнаружили здание большой астрономической обсерватории VI века до нашей эры в Кафр-эш-Шейхе. Она входила в комплекс построек храма фараонов в древнем городе Буто.

6 августа французские ученые из Палеотехнического института пришли к выводу, что создатели старейшей пирамиды Египта — пирамиды Джосера в Саккаре — могли использовать гидравлическую подъемную систему для транспортировки каменных блоков.

Ранее ученые раскрыли тайну «кричащей» женской мумии.