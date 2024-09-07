Прокуратура требует изъять имущество главы департамента Минэка

Генеральная прокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.

Отмечается, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского по обвинению в превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.

В суде отметили, что иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Участников группы подозревают в том, что они совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений края в целях рейдерского захвата.

Отмечалось, что при обысках у Игоря Храновского изъято около $3 млн, €1 млн и шесть премиальных авто.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров из Минэкономразвития.