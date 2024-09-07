Заслуженный врач РФ рассказал о пользе утренней зарядки

Многие люди утром совершают пробежку или делают упражнения дома. Самые мотивированные перед работой даже тренируются в зале. Физическая активность после пробуждения улучшает кровообращение и нормализует артериальное давление, рассказал «Газете.Ru» заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Александр Коньков.

«Упражнения помогают поддерживать и улучшать мышечную силу и гибкость, а также положительно влияют на психическое здоровье. Занятия гимнастикой способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса. Также физическая активность способствует улучшению когнитивных функций», — объяснил он.

Зарядкой могут заниматься все желающие, однако если какие-то упражнения вызывают болевые ощущения и негативно сказываются на здоровье, лучше обратиться к врачу.

«Только комплексная проверка состояния вашего здоровья позволит специалисту сформировать индивидуальные рекомендации о том, какие упражнения можно выполнять, а от каких лучше воздержаться», — отметил Коньков.

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