Названы самые популярные города Золотого кольца этой осенью

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в городах, расположенных на Золотом Кольце, одном из наиболее популярных туристических маршрутов, и выяснил, куда его клиенты отправятся осенью. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым популярным городом оказалась столица Золотого Кольца, Ярославль: туда осенью собираются 29,9% путешественников, что на 7% меньше, чем год назад. Средняя стоимость номера составляет 3 000 рублей в сутки. Второе место рейтинга занял Владимир, где будут отдыхать 18,7% туристов — спрос на жильё упал на 8%; а ночь в отеле стоит порядка 4 300 рублей. Замыкает тройку лидеров Суздаль с долей 15,5%, причем по сравнению с прошлой осенью интерес к направлению вырос на 24%. Остановиться в гостинице там можно за 4 500 рублей.

Далее в списке следуют Кострома (доля — 13,4%; стоимость номера — 4 300 рублей за ночь), Иваново (7,0%; 1 500 рублей), Переславль-Залесский (5,3%; 2 800 рублей), Ростов (3,9%; 3 500 рублей), Сергиев Посад (3,8%; 3 800 рублей) и Углич (2,5%; 3 600 рублей). По сравнению с осенью 2023 года увеличилась популярность Ростова — там забронировано на 63% больше отелей. Также более востребован стал Сергиев Посад (+44%), Переславль-Залесский (+23%) и Иваново (+5%). А вот в другие города отправится меньше туристов: в Кострому на 17%, а в Углич — на 7%.

Во время путешествия по Золотому Кольцу можно остановиться и в небольших городах, которые не входят в классический маршрут, но расположены вдоль него. По пути стоит посетить Гусь-Хрустальный (ночь в отеле там обойдется примерно в 1 500 рублей), Палех (4 000 рублей), Тутаев (4 500 рублей), Дмитров (4 000 рублей), Гороховец (3 000 рублей), Мышкин (2 000 рублей), Александров (3 000 рублей), Рыбинск (4 000 рублей), Муром (4 000 рублей), Шую (2 000 рублей), Кидекшу (3 800 рублей) и Плёс (6 000 рублей).

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