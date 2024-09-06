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«Думаешь, я тебя не подожгу?»: россиянин облил жену растворителем и поднес спичку

В Липецкой области мужчину подозревают в попытке поджечь жену

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Freepik.com

Житель Липецкой области стал фигурантом уголовного дела после ссоры с супругой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Елецком районе. По версии следствия, вечером мужчина поссорился с женой. Во время конфликта россиянин облил супругу растворителем и зажег спичку, после чего поднес к женщине и спросил: «Думаешь, я тебя не подожгу?»

Пострадавшей удалось убежать раньше, чем муж воплотил угрозу. Супруг последовал за женщиной и взял в руки металлический предмет, которым угрожал жене.

В результате россиянке удалось вызвать полицию. Сотрудники МВД помогли успокоить мужчину. Известно, что в этот вечер подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По какой причине между парой произошел конфликт, не сообщается.

В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело, материалы уже направлены в суд. В рамках закона за подобное преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее обманутый муж поджег жену после ее измены с его братом.

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