Депутат Госдумы допустила 10 ошибок, предлагая усложнить экзамен по русскому для мигрантов

Член партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову усложнить экзамен по русскому языку и истории, который сдают мигранты. В тексте обращения депутата «Газета.Ru» обнаружила 10 пунктуационных, стилистических и семантических ошибок.

В своем обращении Авксентьева написала о том, что согласно статистике МВД РФ иностранцы ежегодно совершают более двухсот административных правонарушений.

«По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов заключается, среди прочего, в недостаточном знании русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства Российской Федерации», — написала Авксентьева, допустив несогласованность слов в предложении.

В некоторых предложениях в письме были пропущены запятые или добавлены лишние.

«В то же время, помимо усиления контроля за процедурой проведения экзамена, считаю необходимым внести изменения в само содержание экзамена. <…> Соответственно, экзамен для мигрантов должен содержать такие вопросы как: «Выберите действия, которые могут вызвать осуждение со стороны граждан России за их совершение» или «Назовите общепринятые нормы поведения при совместном проживании во многоквартирном доме с гражданами России», — написала политик, добавив лишнее обособление в первом предложении и пропустив запятую перед частицей «как» во втором.

Помимо этого, Авксентьева допустила ошибку во фразе «во многоквартирном доме», используя неверный предлог.

Сардана Авксентьева предложила сделать сложнее экзамен, который мигранты сдают для получения разрешения на работу или патента. Она считает, что экзамен должен включать устную часть, так как умение свободно говорить на русском языке важно для успешной интеграции в общество. Также политик предложила добавить вопросы, касающиеся норм поведения в России и ответственности за преступления.

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Ранее Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи.