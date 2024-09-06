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В Петербурге иностранец изнасиловал в подвале восьмилетнюю девочку

В Пушкине иностранца подозревают в том, что он домогался ребенка в подвале

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Pixabay

В Петербурге гражданина Таджикистана подозревают в домогательствах в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Пушкине 1 сентября. По данным источника, 38-летний мужчина подошел к девочке, когда она находилась в обществе подруг. Под каким-то предлогом он предложил пройтись, и ребенок согласился.

Вместе они пришли к подвалу на Гумилевской улице, где мужчина приставал к девочке. Дверь не была заперта, поэтому ребенок смог уйти из этого места и, когда пришел домой, рассказал обо всем родителям.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В рамках закона за подобное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Известно, что гражданин Таджикистана приехал в Пушкин два года назад. Он подрабатывал на стройках города.

До этого в Москве арестовали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки в салоне. По версии следствия, 1 сентября водитель припарковался на улице Знаменские Садки и там надругался над россиянкой.

Причастность мужчины к произошедшему подтверждается материалами уголовного дела.

Ранее мужчина похитил девятилетнюю девочку из магазина, изнасиловал и бросил на дороге.

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