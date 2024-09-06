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Ребенка, пропавшего в Якутии накануне, нашли живым

В Якутии нашли живым пропавшего в Вилюйском районе трехлетнего ребенка

Волонтеры отыскали ребенка, который пропал в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Сначала добровольцы нашли кепку трехлетнего ребенка, после чего волонтеры из села Чинэкэ обнаружили самого пропавшего. Он находился примерно в 800 метрах от населенного пункта.

«Здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали родителям», – поделились в организации.

О том, по какой причине ребенок оказался так далеко от дома, не сообщается. Детали о том, как пропавшего нашли, отсутствуют.

Мальчик пропал вечером. В полицию обратился его отец и рассказал, что ребенок пропал в территории землевладения. Правоохранители оперативно обошли дома, к поискам подключились местные жители.

Для поисков спасатели использовали квадрокоптер и дважды обошли территорию населенного пункта. Помимо этого, обследовали берега озер Эбэ и Сайылык.

Всего в поисках принимали участие 139 жителей сел, которые находятся неподалеку.

Ранее в Ленобласти нашли 12-летнюю девочку, которая отправилась на прогулку с собакой и пропала.

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