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Раскрыто число отравившихся шаурмой в Карелии

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 91 человека

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Shutterstock

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии выросло до 91 человека. Такая информация следует из сообщения управления Роспотребнадзора по республике.

«Всего в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» поступило 91 экстренное извещение на случаи острых кишечных инфекций среди жителей города Сегежа, в том числе 43 у детей до 17 лет», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, заболевание у всех пострадавших проходит в среднетяжелой форме. По результатам лабораторных исследований был поставлен диагноз — сальмонеллез. В настоящее время проводятся дополнительные исследования пищевой продукции.

Расследование произошедшего было организовано после того, как в городе Сегеже были госпитализированы 39 человек с пищевым отравлением, среди пациентов были 24 несовершеннолетних.

Все заболевшие покупали шаурму в одной точке. Во время проверки в помещении нашли нарушения безопасности. На данный момент хозяин задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Керчи семья отравилась купленной в магазине рыбой.

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