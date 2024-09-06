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Психолог рассказал об особенностях общения братьев и сестер

Психолог Соловьева назвала нормой встречи брата и сестры раз в полгода

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Pexels

Психолог Елена Соловьева рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что встречи раз в полгода для брата и сестры являются нормой.

По словам Соловьевой, постоянное общение с родственником необязательно, однако важно быть рядом в сложных ситуациях.

«Это норма, когда вы со своим братом или сестрой можете увидеться раз в полгода. Это норма, когда вы передаете подарки курьерской службой, а не несетесь, как сумасшедший, сидеть на этих родственных посиделках и тратить на это время. Нормально, если вы не занимаете им денег, потому что у вас у самих последние», — сказала психолог.

При этом, готовность помочь родственнику в беде — это показатель того, что «вы отличный брат или сестра».

До этого психотерапевт Лариса Никитина назвала признаки завышенного чувства собственной важности (ЧСВ) у человека. К ним относятся случаи, когда человек плохо слушает собеседника, часто его перебивает и направляет фокус внимания на себя. По словам специалиста, ЧСВ — это то же самое, что мания величия, причем страдающие ею люди зачастую не видят в себе тревожных симптомов и часто обижаются, особенно если их сравнивают с другими.

Ранее психолог объяснила, как помочь близким защититься от мошенников.

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