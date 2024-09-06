Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассказал об успешном отражении DDOS-атак

Во время электронного голосования на выборах в Москве было совершено 39 DDOS-атак, все они успешно отражены, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, в голосовании в столице приняли участие 1,4 млн человек.

Она добавила, что большинство жителей голосуют онлайн или через терминалы электронного голосования на участках.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как онлайн в любое время до 20:00 8 сентября, так и на участке через терминалы электронного голосования или в бумажном формате по предварительной заявке.