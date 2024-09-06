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Российские губернаторы приняли участие в Едином дне голосования

Губернаторы регионов России призвали граждан участвовать в выборах

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Участие в выборах является гражданским долгом каждого жителя страны. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что он с супругой проголосовал на избирательном участке № 3045 в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева.

«Выборы — это тот период, в который мы принимаем решение о судьбе региона, каждому необходимо прийти проголосовать – за курс, который мы будем в нашем регионе видеть ближайшие пять лет. У нас много кандидатов, замечательные программы у всех, у всех жителей есть возможность принять свое решение», — сказал он.

В регионе стартовали выборы губернатора, а также депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин также принял участие в голосовании на досрочных выборах главы региона, депутатов краевого парламента и Хабаровской городской думы.

«Наш Хабаровский край голосует один из первых регионов России. Жители края в числе первых выражают свою гражданскую позицию. Хабаровчане, ваш голос – это не просто бюллетень, это ваше видение будущего края, это наш шанс сделать его лучше для следующих поколений», — приводятся его слова на сайте правительства региона.

Он подчеркнул, что в России действует институт общественных наблюдателей. Глава региона отметил, что электронная система учета позволяет прозрачно и легитимно реализовать активное и пассивное избирательное право.

«Я призываю всех жителей Хабаровского края выразить свою позицию. Убежден, что за ней будет стоять изменение дел. В ближайшую пятилетку те люди, которых изберет наш народ, будут отстаивать их интересы и изменять мир вокруг себя в Хабаровском крае к лучшему», — сказал Демешин.

В свою очередь, губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале сообщил, что принял участие в голосовании. Он уточнил, что в регионе идут выборы нового созыва городской Думы. По его словам, выборы различного уровня также проходят в Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко и Ханымее.

«Дорогие земляки, знаю как вы ответственно относитесь ко всему, что связано с будущим нашего Ямала. Местные выборы определят тех, кто возьмет на себя решение ключевых вопросов развития городов. Обязательно приходите и проголосуйте», — написал он.

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