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Россиян познакомят с историей Иканской битвы

«Российское казачество» расскажет о казаках есаула Василия Серова

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Репродукция ТАСС

Портал «Российское казачество» в преддверии 160-летия Иканской битвы расскажет о подвиге казаков есаула Василия Серова, которые героически сражались против 10-тысячной армии Кокандского ханства.

В декабре 1864 года сотня уральских казаков под командованием есаула Василия Серова остановила 10-тысячную армию хана Муллы-Алимкулы.

Казаки, окруженные бойцами Алимкула, 2 дня героически отбивались от врага. На третий день оставшиеся в живых казаки смогли пробиться сквозь ряды врага и добрались до подкрепления из Туркестана.

Позднее все выживших казаков наградили Знаком отличия военного ордена, а Василий Серов получил орден Св. Георгия 4-й степени.

Напомним, в этом году исполняется 160-я годовщина Иканской битвы.

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