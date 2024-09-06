Россиян познакомят с историей Иканской битвы

Портал «Российское казачество» в преддверии 160-летия Иканской битвы расскажет о подвиге казаков есаула Василия Серова, которые героически сражались против 10-тысячной армии Кокандского ханства.

В декабре 1864 года сотня уральских казаков под командованием есаула Василия Серова остановила 10-тысячную армию хана Муллы-Алимкулы.

Казаки, окруженные бойцами Алимкула, 2 дня героически отбивались от врага. На третий день оставшиеся в живых казаки смогли пробиться сквозь ряды врага и добрались до подкрепления из Туркестана.

Позднее все выживших казаков наградили Знаком отличия военного ордена, а Василий Серов получил орден Св. Георгия 4-й степени.

Напомним, в этом году исполняется 160-я годовщина Иканской битвы.