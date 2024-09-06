МИД РФ обсудил с ООН продовольственную безопасность в мире

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу в Москве с делегацией ООН во главе с генсекретарем Конференции по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД отметили, что в ходе встречи было проведено обсуждение вопросов продовольственной безопасности, а также реализацию меморандума по сельхозэкспорту РФ.

«Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на мировых рынках продовольствия и удобрений, путей обеспечения реализации меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что в ходе встречи стороны обсудили продолжающееся аккумулирование кризисных явлений, которые наблюдаются в сфере глобальной продовольственной безопасности, и усиление угроз голода.

До этого руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков заявил, что риски глобального голода в мире отсутствуют, несмотря на стремительный рост населения Земли. Однако эта проблема может возникнуть в отдельных регионах мира.

Ранее ОАЭ запустили миссию для спасения голодающих в Судане.