Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ обсудил с ООН продовольственную безопасность в мире

Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ООН продовольственную безопасность в мире

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу в Москве с делегацией ООН во главе с генсекретарем Конференции по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД отметили, что в ходе встречи было проведено обсуждение вопросов продовольственной безопасности, а также реализацию меморандума по сельхозэкспорту РФ.

«Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на мировых рынках продовольствия и удобрений, путей обеспечения реализации меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что в ходе встречи стороны обсудили продолжающееся аккумулирование кризисных явлений, которые наблюдаются в сфере глобальной продовольственной безопасности, и усиление угроз голода.

До этого руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков заявил, что риски глобального голода в мире отсутствуют, несмотря на стремительный рост населения Земли. Однако эта проблема может возникнуть в отдельных регионах мира.

Ранее ОАЭ запустили миссию для спасения голодающих в Судане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами