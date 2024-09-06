Мужчина держал девушку в секс-рабстве четыре года и удалил у нее все зубы и обе губы

В Польше освободили узницу маньяка, который изувечил ее и насиловал несколько лет, пишет Daily Mail.

Матеуш Ях, которого теперь СМИ называют «польским Йозефом Фрицелем», держал девушку по имени Малгожата в плену четыре года. За это время она лишилась всех зубов и обеих губ, мучитель оставил ей «только отверстие вместо рта». Он неоднократно насиловал и пытал пленницу, запертую во флигеле дома в деревне Глогов на западе Польши.

О бесчеловечных экспериментах, проведенных насильником, пострадавшая рассказала соседям по больничной палате, куда попала на прошлой неделе с вывихом плеча. После этого правоохранители начали проверку. К настоящему времени 35-летнему Яху похитителю уже предъявлены обвинения в психическом, физическом и сексуальном насилии.

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