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Мужчина держал девушку в секс-рабстве четыре года и удалил у нее все зубы и обе губы

В Польше мужчина завел секс-рабыню и четыре года проводил над ней эксперименты

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Czarek Sokolowski/AP

В Польше освободили узницу маньяка, который изувечил ее и насиловал несколько лет, пишет Daily Mail.

Матеуш Ях, которого теперь СМИ называют «польским Йозефом Фрицелем», держал девушку по имени Малгожата в плену четыре года. За это время она лишилась всех зубов и обеих губ, мучитель оставил ей «только отверстие вместо рта». Он неоднократно насиловал и пытал пленницу, запертую во флигеле дома в деревне Глогов на западе Польши.

О бесчеловечных экспериментах, проведенных насильником, пострадавшая рассказала соседям по больничной палате, куда попала на прошлой неделе с вывихом плеча. После этого правоохранители начали проверку. К настоящему времени 35-летнему Яху похитителю уже предъявлены обвинения в психическом, физическом и сексуальном насилии.

Ранее в Казахстане подростки взяли в рабство 16-летнюю одноклассницу и насиловали ее полгода.

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