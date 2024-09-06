Волонтеры «Чистой Арктики» очистили полмиллиона гектаров Севера от мусора

Полмиллиона гектаров северных территорий очистили волонтеры проекта «Чистая Арктика». Об этом заявил глава общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе молодежной программы «День будущего» ВЭФ обсуждались вопросы вовлечения бизнеса и корпоративного волонтерства в общественные экологические проекты, а также был обнародован рейтинг поддержки крупнейших экоакций ведущими компаниями России.

«Чистая Арктика» вошла в топ-3 рейтинга упоминаемости в средствах массовой информации как одна из основных программ по ликвидации накопленного в советский период экологического ущерба на севере России.

Нагибин рассказал, как происходят уборки на Крайнем Севере. По его словам, весь сезон проекта плотно расписан. Уборки проходят во всех девяти субъектах.

«Только на этой неделе мы вывезли из арктических регионов 16 тонн груза. В нашем резерве — 6 тысяч волонтеров, а начиная с 2021 года в рамках проекта мы очистили более полумиллиона гектаров территории. Это серьезный результат, которого мы смогли достричь благодаря поддержке бизнеса», пояснил глава проекта.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается очисткой территорий Севера с 2021 года. Вывоз отходов — сложная технологическая работа с учетом природных особенностей региона. В общей сложности за три сезона добровольцы собрали 12 тысяч тонн отходов.

Ранее волонтеры «Чистой Арктики» очистили поселок в Заполярье.