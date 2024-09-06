На форуме «Территория будущего. Москва 2030» пройдет концерт в честь участников СВО

В Москве в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» сегодня пройдут концерты, посвященные героям и участникам специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте mos.ru.

Концерты пройдут на 2 площадках. В парке «Зарядье» в 16:00 для посетителей выступят популярные артисты, среди которых Юлия Чичерина и рэпер ST. Также на сцену выйдут участники СВО и ветераны боевых действий в составе группы «123-полк» и военно-музыкального ансамбля «Новороссия» из ЛНР.

Второй концерт начнется в 20:00 на Манежной площади, где выступит группа «АртАгитБригада1430», состоящая из военнослужащих 1430-го гвардейского мотострелкового полка.

За массовый героизм личного состава 1430-й мотострелковый полк первым из вновь созданных при мобилизации был удостоен президентом России Владимиром Путиным почетного звания «Гвардейский».

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города.