«Роснефть» провела корпоративные соревнования по триатлону

«Роснефть» в московском спорткомплексе «Крылатское» провела первые корпоративные соревнования по триатлону, сообщается на сайте компании.

В мероприятии поучаствовали 175 сотрудников из 40 дочерних предприятий «Роснефти». В рамках соревнований как индивидуальная, так и командная гонка по триатлону.

«Индивидуальная гонка делилась на две категории. Первая – это спринт: плавание на 0,75 км, езда на велосипеде на 20 км и бег на 5 км. Победителем среди мужчин в этой категории стал Михаил Игнатьев из «Удмуртнефти», среди женщин – Анна Галлямова из «РН-Ванкор», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники предприятий компании соревновались на олимпийской дистанции ,которая включала плавание на 1,5 км , езда на велосипеде на 40 км и бег на 10 км. В этой дистанции победителями стали Денис Зайцев из «Самаранефтегаза» и Айгуль Кубрина из «Юганскнефтегаза

Отмечается, что в командном зачете эстафета состояла из плавания на 0,75 км, езды на велосипеде на 20 км и бега на 5 км. Победителем этого зачета стала команда «РН-Ванкор». Также призовые места в командной гонке заняла вторая команда «РН-Ванкор» и сборная «РН-Комсомольский НПЗ».

Победителей корпоративных соревнований по триатлону наградили заслуженный мастер спорта по самбо и рукопашному бою, победитель Кубка России и чемпион Азии Михаил Кашурников, а также чемпион России по картингу, обладатель Кубка России и пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.