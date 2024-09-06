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В российском регионе ввели режим ЧС

В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы урожаю и посевам

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Александр Кряжев/РИА Новости

На территории Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванный угрозой посевам и урожаям из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Некоторые территории ранее объявили локальные режимы ЧС. Это позволит застрахованным хозяйствам получить компенсации за понесенный ущерб», — написал Мазур.

Губернатор добавил, что из-за холодной и сырой погоды в регионе почва оказалась переувлажнена. Под особой угрозой сейчас находятся урожай в Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах. При этом, по словам Мазура, Томская область уже потеряла 3 тыс. гектаров посевов.

До этого режим ЧС ввели в Омской области. Причиной такого решения стал перенос сбора урожая на более поздние сроки из-за обильных осадков. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, введение режима позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты.

Ранее в Байкальске из-за отключения холодной воды ввели режим ЧС.

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