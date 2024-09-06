В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали о процессе голосования

В первые часы голосования на выборах в Москве нарушений не зафиксировано, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадим Ковалев.

Он отметил, что выборы проходят в штатном режиме, а за процессом следят наблюдатели.

Напомним, выборы депутатом Мосгордумы восьмого созыва проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как онлайн в любое время до 20:00 8 сентября, так и на участке через терминалы электронного голосования или в бумажном формате по предварительной заявке.