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В горизбиркоме рассказали о ходе выборов депутатов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Кириллова сообщила, что выборы в Москве проходят штатно

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что голосование на выборах в Москве проходит без нареканий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирилловой, все участки открылись штатно и замечаний по организации работы на них не поступало ни от членов комиссий, ни от избирателей, ни от наблюдателей.

Председатель горизбиркома отметила, что благодаря повсеместному видеонаблюдению о готовности всех 1 440 участков было известно накануне. Она также поблагодарила специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу городских систем.

Выборы в Мосгордуму проходят с 6 по 8 сентября. Проживающие в Троицком и Новомосковском административных округах, а также в районе Куркино граждане будут голосовать за муниципальных депутатов.

До этого общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что более 450 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва.

Ранее жителям столицы напомнили о доступности всех способов голосования на выборах.

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