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В Сбере рассказали о расширении географии работы украинских телефонных мошенников

Станислав Кузнецов: мошенникам стало труднее обманывать россиян

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Depositphotos

Украинские телефонные мошенники стали активнее работать в Польше, Германии, Чехии и других странах-союзниках Украины, рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках IX Восточного экономического форума.

По словам Кузнецова, Сбер ежедневно фиксирует десятки тысяч звонков в эти страны из украинских колл-центров.

«Новый тренд может свидетельствовать о том, что россиян стало труднее обманывать. Эту версию подтверждает и тенденция на снижение числа звонков жителям нашей страны», — отметил он.

По словам Кузнецова, телефонные мошенники стали звонить жителям этих стран не только на русском языке, но и на чешском и польском.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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